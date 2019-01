Erőtlen téli idő vár ránk ma

Szerdán párás, ködfelhős és naposabb, vékonyabban felhős területek, időszakok váltakozása a legvalószínűbb.

Itt délelőtt van több esély napsütés előfordulására, délután ismét vastagabb felhőzet ígérkezik jellemzőbbnek. Előfordulhat gyenge, szórványos hószállingózás, vegyes szitálás is, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Egész nap gyenge marad a légmozgás. Éjjel is felhős égbolt a valószínűbb, párásság, ködfoltok képződhetnek. Elvétve hószállingózás is lehet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel -4,

szerda délután +2,

csütörtök reggel -3 fok körül alakul.

Szerdán már melegfront jellegű változásra számíthatnak az ilyesmire érzékenyek. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetésben. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett előfordulhat időszakos szűrt napsütés és elvétve hószállingózás is. Gyenge marad a légmozgás.

– Pénteken élénk, erősödő déli széllel jelentősen megenyhülhet az idő. Északkeleten még valószínűleg marad a hideg. Délen ígérkezik több napsütés, északon több felhő, az északkeleti határvidéken esetleg hószállingózás. Éjjel kiadósabb eső érkezése valószínűsíthető.

– Szombaton további enyhülés, de borongós idő a legvalószínűbb változó erősségű esőkkel. Erős déli szél fúj. Délnyugaton +10 fok fölé melegedhet délutánra, míg északkeleten még mindig +5 fok alatt marad várhatóan a maximum.

– Vasárnap már előreláthatólag északira fordul a szél. Az évszakhoz képest enyhe, de délen már kevésbé kiugróan enyhe napra van kilátás. Nyugaton kisüthet a nap, keleten zömében felhős ég, kisebb esők várhatóak. (forrás: eumet.hu)