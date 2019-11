Eső nem várható, de jó idő sem

Szerdán borongós idő lesz jellemző.

Reggel, kis eséllyel előfordulhat talaj közeli párásság, kisseb ködfoltok, majd ezek gyorsan eloszlanak. Kora délutánig nem várható eső, majd a késő délutántól egyre többfelé alakulhat ki eleinte szitálás, szemerkélés, majd estétől időszakosan megeredő, erősebb eső is. A déli órákban átmenetileg felerősödik, majd mérsékeltebbé válik a délies szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel +5,

kedd délután +10,

szerda reggel +8 fok körül alakul.

Meleg fronthatás várható. A fokozott feszültségérzés fejfájáshoz, elfáradáshoz, álmatlansághoz, a teljesítőképesség csökkenéséhez vezet. Gyorsabbá válhat a szívműködés, a légzés. Nő a vérzésre való hajlam. Gyakoribb lehet a lázas állapotok, a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Embólia léphet fel. Ingadozhat a vérnyomás. Csökkenhet a koncentráló-képesség, mind a munkában, mind az utakon. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön túlnyomórész borongós idő lesz az országban. Változó erősséggel, szünetekkel, az országban bárhol eleredhet az eső. Napközben csak rövid időszakokra vékonyodhat a felhőzet, míg éjjel átmenetileg fel is szakadozhat a felhőtakaró, majd ismét beborul.

– Pénteken délelőtt ismét számítani kell szórványosan esőkre. A csapadék fokozatosan kelet felé húzódik, mögötte, nyugat felől csökken, vékonyodik a felhőtakaró.

– Szombaton megerősödő északnyugati széllel hidegebb levegő áramlik hazánk térségébe. Változékony időjárású napra van kilátás átmeneti napos és erősebben felhős időszakokkal, elszórtan, főként délnyugaton, délen záporokkal.

– Vasárnap – még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – most változó, átmenetileg elvékonyodó, majd vastagodó felhőzet és délkeletire forduló légmozgás ígérkezik jellemzőbbnek. Csapadék az esti óráktól kezdődhet, északon. A halmazállapot még kérdéses, de megvan az esélye havas eső, havazás előfordulásának is. Utóbbi különösen a hegyekben valószínű.

– Hétfőre kiadós csapadékot hozó mediterrán ciklon érkezése körvonalazódik. Túlnyomórészt eső esik, de északon már napközben is megvan az esélye havas esőnek, a hegyekben havazásnak. Keddre virradó éjjel, a csapadék fokozatos gyengülése mellett a hóesés, hószállingózás átterjedhet a középső és déli síkvidéki területekre is. (forrás: eumet.hu)