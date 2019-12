Esős, borongós hétindítóra számíthatunk

Somogy megyében, hétfőn erősen felhős, borongós időre van kilátás.

Esőre is számítani kell. Marad az enyheség, és többnyire gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka gyengül, megszűnik a csapadék. Itt-ott ködfoltok alakulhatnak ki.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel +8,

hétfő délután +9,

kedd reggel +5 fok körül alakul.

Kettős fronthatás várható. A hidegfrontra érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás, illetve asztmatikus rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. A melegfrontra érzékeny szervezetűek pedig álmatlanságra panaszkodhatnak, ingadozhat a vérnyomásuk, csökkenhet a koncentráló-képességük, mind a munkában, mind az utakon. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden erős északnyugati szél mellett, észak felől csökken a felhőzet, és az északi, majd délután a középső országrészben is naposra fordul az idő. Számottevő eső nem hullik. Csökken a hőmérséklet, de még így is enyhe marad az idő.

– Szerdán napos és ködös területek egyaránt előfordulhatnak, de a napsütés lesz túlsúlyban. A Tiszántúlon viszont felhős ég, kisebb eső is lehet.

– Csütörtökön újabb front érkezik térségünkbe erős felhősödéssel, és többfelé kisebb esővel. Az északi határszélen havas esőre, a hegyekben kevés hóra is számítani kell.

– Pénteken egy melegfront érkezése valószínű, délutántól egyre többfelé esővel, záporesővel. Északon viszont havas eső, havazás is lehet.

– Szombaton eleinte napsütés, majd újabb felhősödés, kevés csapadék a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)