Fagy és havazás: jön a tavaszi tél

Hétfőn téli időre számíthatunk Somogyban is. Kelet felől fokozatosan beborul az ég.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

A déli óráktól akár tartós havazás is kezdődhet. Az erős északkeleti szél miatt jelentős a hófúvás kialakulásának veszélye is! Tartós, intenzív havazásban fagypont körül alakul a hőmérséklet. Éjszaka is folytatódik a havazás. A szél is erős marad, így a hófúvás veszélye is nagy!



A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel -2,

hétfő délután +3,

kedd reggel -2 fok körül alakul.

Fronthatás nem várható, de marad a hideg, télies idő, a fokozattan érzékenyeknél görcsös panaszok, fejfájás előfordulhat. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden és szerdán is szeles, évszakos átlagnál jóval hidegebb időre készülhetünk. Alapvetően erősen felhős, borongós idő várható, csak helyenként, és rövid időszakokra süthet ki a nap. Kisebb havazás, hózáporok, valamint néhol havas eső egyaránt előfordulhat. A legtöbb hó a délnyugati országrészben hullhat és maradhat meg átmenetileg (5-15 cm). Kedden a még erős szél hófúvás veszélyt is jelent.

– Csütörtöktől már határozottan enyhébb levegő érkezik fölénk kelet felől, de alapvetően még marad a felhős, borongós időjárás, nyugaton kisebb esővel, havas esővel, keleten viszont napsütéssel.

– Pénteken és a hétvégén már sok napsütés, kellemes hőmérsékletű, melegedő idő a legvalószínűbb, de elvétve előfordulhat záporeső. (forrás: eumet.hu)