Fagyos szombatunk lesz, az enyhülés ígéretével csupán

Szombaton a nap nagy részében fagyos idő lesz, bár délután kevéssel fagypont fölé enyhülhet.

Délelőtt döntően fagyos, felhős lesz az ég, de vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró, majd délutánra a nap is előbújhat. Éjjel többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég, ismét erősödik a fagy. Párásság, ködfoltok is képződhetnek. Gyenge légmozgás lesz jellemző.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel -4,

szombat délután 0,

vasárnap reggel -3 fok körül alakul.

Melegfront jellegű változásra számíthatnak főként a nyugaton élők. A leggyakoribb panaszok között lehet a fejfájás, vérnyomás-ingadozás és a fáradékonyság. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap a fagyos reggelt követően már várhatóan érezhető lesz az enyhülés, több fokkal fagypont fölé emelkedhet a hőmérséklet. Változó vastagságú rétegfelhőzet mellett szűrt napsütés is előfordulhat, de maradhatnak ködfelhős területek is. Éjjel beborul, gyenge eső, szitálás is lehet.

– Hétfőn előreláthatólag tovább enyhül az idő. Növekvő ködhajlam mellett borongós idő a legvalószínűbb, elszórtan esővel. Északon átmenetileg ónos szitálás is kialakulhat reggel, illetve délelőtt, míg délnyugaton akár +10 fok is lehet délután.

– Keddtől, jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de továbbra is az a legvalószínűbb, hogy gyakran szeles, erősen változékony és hirtelen enyhülő, átvonuló esőkkel tarkított, az évszakos átlagnál enyhébb idő alakul ki hazánk térségében. (forrás: eumet.hu)

