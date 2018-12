Fagypont körüli hőmérséklet várható Somogyban

Csütörtökön alapvetően derült időre számíthatunk szűrt napsütéssel. Hideg időre, délután is csak pár fokkal fagypont feletti hőmérsékletre van kilátás.

Estétől, délnyugat felől várható egy vastagabb felhőmező terjeszkedése a térségben. Hajnalban, a nyugati határvidéken már hószállingózás is lehet, míg a megye keleti térségében még kicsi a valószínűsége csapadéknak.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel -2,

csütörtök délután +2,

péntek reggel -2 fok körül alakul.

Idő kérdése és leesik az első hó

– Pénteken előreláthatólag a Dunántúlon egész nap felhős, keletebbre eleinte napos, majd fokozatosan felhősödő idő következik. Napközben inkább csak a nyugati határvidéken lehet gyenge hóesés, majd estétől országszerte beborul, és kelet felé terjeszkedik a havazás. Délen várható több, északon időszakos és kevesebb hó az éjszaka folyamán.

– Szombaton országszerte borús idő ígérkezik fagypont körüli maximum hőmérséklettel. Az ország déli, majd délkeleti felén tartós havazásra van kilátás, ott több cm-es hótakaró is kialakulhat. A délkeleti határvidéken havas esőbe válthat a hóesés, míg északnyugaton inkább időszakos hószállingózás a valószínűbb, számottevő hótakaró nélkül.

– Vasárnap előreláthatólag kelet felé vonul a csapadékot adó felhőzet. Nyugaton kisüt a nap, de a Tiszántúlon még borús idő és havas esők várhatók késő délutánig.

– Hétfőn, kedden ismét borongós időre van kilátás. Elszórtan szitáló vagy mérsékelt havas esők, hóesések is kialakulhatnak. Kis körzetekben ónos szitálás kialakulásának is megvan a veszélye. (forrás: eumet.hu)

