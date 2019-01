Fehér tájra ébredünk, de estére elolvad a vékony hótakaró

Szombaton borús, szeles idő várható. Napközben délnyugati, nyugati, estétől ismét északnyugati szél fúj.

Az éjjel kezdődött havazás hullámzó erősséggel, szünetekkel folytatódik, de a déli órákra havas eső, majd egyre inkább eső válthatja fel. Átmenetileg ónos eső is hullhat a térségben. Enyhül az idő, olvad a lehullott hó. A vizes hó miatt itt kicsi a valószínűsége hófúvás kialakulásának. Estétől szakadozik, csökken a felhőzet, de ismét viharossá fokozódik az északnyugati szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel -2

szombat délután +3,

vasárnap reggel 0 fok körül alakul.

Eleinte meleg, majd estétől már hideg fronthatásra számíthatnak az arra érzékenyek. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve szédülés. Ingadozhat a vérnyomás. Csökkenhet a koncentráció-képesség. (forrás: met.hu)

Marad a hideg idő

– Vasárnap erős, a középső országrészben mérsékeltebb északi szél fúj. Hideg idő várható. Szakadozott felhőzet mellett napsütés is lesz, de szórványosan hózáporok, átmeneti hóesések is előfordulhatnak még. A szél hordhatja a korábban lehullott havat, hófúvások alakulhatnak ki. Hófúvás kevés hó esetén is nagy hókupacokat tud építeni!

– Hétfőn napsütéses idő a legvalószínűbb, de a légmozgás gyengülésével megnő a párásság, így ködfelhőzet, fátyolfelhőzet zavarhatja a napsütést. Fagyos időre van kilátás. Különösen a keleti, várhatóan még több cm-es hótakaróval borított országrészben lesz hideg.

– Kedd délutánra, szerdára újabb ciklon érkezése valószínűsíthető. Beborul, a szórványos -most inkább gyengébbnek várható- csapadék mellé ismét enyhébb levegő is társulhat, így annak halmazállapota változatosnak ígérkezik. Most a nyugati országrészbe inkább eső, havas eső, átmenetileg ónos eső, keletre inkább hó a valószínűbb, de ebben még igen nagy a bizonytalanság. (forrás: eumet.hu)

