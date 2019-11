Felhős, esős idő jut Somogyra

Csütörtökön kezdetben erősen felhős, illetve borult lesz az ég, és bárhol előfordulhat kisebb eső.

Azonban már a délelőtt folyamán nyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen süt ki a nap. Délután napos, de hűvös időre számíthatunk. A délies irányú szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt lesz. Az esti, valamint az éjszakai órákban is gyengén felhős, illetve derült időre készülhetünk. Helyenként ködfoltok alakulhatnak ki. Nem lesz nagyon hideg.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 6,

csütörtök délután 13,

péntek reggel 8 fok körül alakul.

A csapadékos idő hatására magas a levegő páratartalma, emiatt a légutakban a hőleadás korlátozott, így azokban magasabb a hőmérséklet. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. Ugyanakkor a szervezet ödémaállományát, vizenyőjét is fokozza az adott időjárási helyzet, mivel nemcsak hogy a vízleadást gátolja, hanem a légzésen keresztül növeli a szervezet vízfelvételét is. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken napközben számottevő mennyiségű eső nem várható, legfeljebb a Tiszántúlon fordulhat elő jelentéktelen eső, szemerkélés Változóan felhős, illetve szűrt napsütéses, fátyolfelhős időre van kilátás. A keleti országrész mellett a Dunántúl fölé várható zártabb, de vékonyodó felhőzet. Élénk délkeleti szél fúj és okoz átlagosnál enyhébb időt.

– A hétvégén ismét több csapadékmező átvonulására van kilátás, megmarad időjárásunk változékonysága. Szombaton, napközben eleinte keleten ígérkezik napsütés, szokatlanul enyhe idő, miközben nyugaton már eső a valószínűbb, majd délután keleten is kialakulnak záporok, esetleg zivatar. Vasárnap előreláthatólag már országszerte hűvösebb időben újabb csapadékmezők okoznak időszakos esőket, záporokat.

– A jövő hét elején is nagyjából ugyan ez a változatos időjárás látszik legvalószínűbbnek. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn csapadékmentesebb idő alakul ki, majd kedden újabb eső érkezik nyugat felől. (forrás: eumet.hu)