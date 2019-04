Felhős idő lesz, elszórtan esővel

Hűvös, csapadékos időre számíthatunk kedden Somogy megyében, de május elsején már több napsütésre van kilátás.

Somogy megyében, kedden is a felhőké lesz a főszerep, de helyenként átmeneti napsütés is várható. Eső, záporeső, itt-ott zivatar is kialakulhat. Élénk északnyugati szél fúj. Az esti, éjszakai órákban már kevesebb helyen fordulhat elő csapadék, és el-elvékonyodhat a felhőzet.

Orvosmeteorológia Kedden kettős fronthatás várható, a hideg- és melegfront érzékenyek egyaránt nehéz napra számíthatnak. A görcsös és gyulladásos panaszok mellett vérnyomás-ingadozás, mellkasi fájdalom léphet fel. A megerősödő szél tovább fokozza a tüneteket, emellett nyugtalanság és ingerlékenység jelentkezhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel +7,

kedd délután +15

szerda reggel +9 fok körül alakul..

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Május 1-jén, szerdán, a Dunántúlon naposabb, keleten borongósabb időre készülhetünk. Továbbra is számítani lehet elszórtan kisebb esőre, záporesőre, elvétve zivatarra. Újból megélénkül az északnyugati szél, melyet a Dunántúlon erős lökések kísérnek. Kissé melegszik.

– Csütörtökön is megmarad időjárásunk változékonysága, de a szerdainál több napsütésben bízhatunk, ugyanakkor elszórt jelleggel továbbra is kialakulhatnak záporok, néhol zivatarok. Mérséklődik a szél.

– Pénteken és a hétvégén ismét több felhő, növekvő csapadékhajlam a legvalószínűbb. Pénteken enyhe idő, szombaton, vasárnap hidegfront, lehűlés ígérkezik.