Felhős időnk lesz, némi napsütéssel

Szombaton délelőtt erősen, délután vékonyodóan, szakadozottabban felhős idő lesz jellemző némi napsütéssel.

Elszórtan, kevés helyet érintően előfordulhat zápor, időszakos eső is a térségben. Estétől, északnyugat felől egyre nagyobb területen erősödik meg az északnyugati szél, miközben felszakadozik, eloszlik a felhőzet is. Hajnalban erős, időnként viharos (50-60 km/óra) lökésekkel kísért szél várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 8,

szombat délután 16,

vasárnap reggel 7 fok körül alakul.

Eleinte országszerte meleg, majd a délutáni óráktól egyre többfelé hideg fronthatásra számíthatunk, emiatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnapra változóan napos-felhős időre van kilátás. Reggel, délelőtt erős lökésekkel kísért, délután mérséklődő északi szél fúj. Országszerte lehet számolni pár órás napsütéssel, a délkeleti térségben ígérkezik nagyobbrészt változóan felhős égbolt. Reggel északkeleten eshet még eső, majd napközben a középső országrészben alakulhat ki elszórtan futó zápor.

– Hétfőn reggel hideg lesz, foltokban fagy is előfordul. Délelőtt, főként nyugaton még felhős idő a valószínűbb, keleten már délelőtt is a napsütés ígérkezik jellemzőbbnek. Ott élénk északi szél fúj.

– Kedden, szerdán is hidegnek ígérkezik a reggel, foltokban gyenge fagy is előfordulhat. Reggel, délelőtt párásság, ködfoltok képződhetnek, napközben napos, fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses időre számíthatunk.

– Csütörtökön, pénteken változékonyabb, frontokkal tarkított, zömében felhős idő kialakulása körvonalazódik. Mérséklődik az éjszakai lehűlés, szórványos csapadék is érkezhet. (forrás: eumet.hu)