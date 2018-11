Felhős napunk lesz, de marad az enyhe idő

Csapadékra este számíthatunk. A kellemes napsütés azonban csak időszakos lesz megyénkben csütörtökön.

Somogyban csütörtökön fokozatosan vastagodó fátyolfelhő melletti, szűrt napsütés várható. Marad a szokatlanul enyhe idő. Mérsékelt délkeleti szél fúj. Éjszakára tovább vastagszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is előfordulhat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 8,

csütörtök délután 19,

péntek reggel 10 fok körül alakul.

Meleg fronthatás várható, ugyanis több fokkal enyhébb levegő áramlik térségünk fölé. Az arra érzékenyeknél felléphet többek között fejfájás, migrén, álmatlanság, csökkenhet a koncentráló-képesség, valamint ingadozhat a vérnyomás. (forrás: met.hu)

Így alakul a folytatás

– Pénteken, szombaton általában erősen felhős lesz az ég, de rövid napos időszakok bárhol lehetnek. Gyenge légmozgásra, és továbbra is az évszakos átlagnál jóval enyhébb időre van kilátás. Péntek délután, este helyenként előfordulhat záporeső, sőt akár zivatar is.

– Vasárnap és a jövő hét első felében a napsütésé lesz a főszerep, de hajnalonként fokozódó ködképződésre készülhetünk, mely egyre nagyobb eséllyel napközben is tartósabban megmaradhat, hiszen az ország döntő részén gyenge marad a légmozgás. Kissé csökken a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)