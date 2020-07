Felhősödés ronthatja el a nyári D-vitamin bevitelünket

Szerdán időszakosan gyenge, mérsékelt felhősödések zavarhatják a napsütést, de alapvetően kellemesen meleg idő lesz.

Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad. Éjszaka is változóan felhős-csillagfényes idő valószínű. A hajnal kevéssé lesz hűvös, mint a hét elején.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 10,

szerda délután 28,

csütörtök reggel 14 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön, észak felől hidegfront éri el térségünket. Délelőtt még zömmel napsütésre, majd északnyugat felől terjeszkedve erősebb felhősödésekre, szél élénkülésre és elszórtan, előreláthatólag elsősorban az északi országrészt érintően előforduló záporokra, esőkre, a keleti megyékben, kis körzetekben, mérsékelt erősségű zivatargócokra van kilátás. Északon csökken a hőmérséklet.

– Péntektől bizonytalanabbá válik a légkör előrejelezhetősége. Továbbra is az a legvalószínűbb, hogy nem a nyaralóknak kedvező időjárás alakul ki térségünkben. Pénteken és a hétvégén is változékony, zömmel felhős, csak időszakosan napos, évszakos átlagnál hűvösebb idő ígérkezik elszórtan előforduló esőkkel, záporokkal. A keleti térségben zivataroknak is megvan az esélye.

– Hétfőtől előreláthatólag naposabbra, melegebbre, szárazabbra fordul az idő, de helyi záporok, zivatargócok előfordulásának esélye továbbra is megmarad a keleti, északkeleti térségben. (forrás: eumet.hu)