Felhőszakadás miatt gyűlnek össze a felhők a fejünk felett

Szerdán sok lesz a felhő, kevesebb, átmeneti napos időszakokkal lehet számolni. Továbbra is csak elszórtan, nem mindenhol, de sokfelé alakulnak ki esők, záporok, zivatarok.

A megye déli térségében lesznek kedvezőbbek a légköri feltételek hevesebb, felhőszakadással, apró jéggel is kísért zivatargócok kialakulásához! Kezdetben élénk DNY-i, majd ÉNY-i szél fúj. Pár fokkal hűvösebb levegő érkezik a térségbe. Éjjel is sok marad a felhő, de csak kevés, jelentéktelen eső fordulhat elő.

Frontátvonulás nem várható, de a magasban hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomás csökkenés előfordulhat. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután +23 – +25,

szerda reggel +10,

szerda délután +15 – +19,

csütörtök reggel +12 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett továbbra is változékony, záporokkal, zivatargócokkal tarkított időre van kilátás, de a szerdainál több napsütéssel. A hőmérséklet ismét viszonylag magasra emelkedik, fülledt lesz a levegő.

– Pénteken újabb hidegfront súrolja a térséget növelve a csapadékhajlamot. Marad a labilis, nedves légtömeg, zömében erősen felhős ég. Országszerte megvan az esélye eső előfordulásának, akár többször is eleredhet, de így is maradhatnak körzetek, ahol nem esik. Zivatarok elsősorban a Dunától keletre valószínűek. Visszaesik a hőmérséklet.

– A hétvége időjárása is a változékonyság és a felhők jegyében telhet átmeneti naposabb időszakokkal, illetve elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap esetfelé érkezhet egy erősebb hidegfront viharos széllel, ami talán kisöpri a nedves légtömeget a térségből.

– Hétfőtől nyugodtabb, csapadékmentes, napos idő kialakulása látszik most a legvalószínűbbnek.