Folytatódik a felhős, de fülledt időjárás megyénkben

Szerdán sem várható lényegi változás az időjárásban.

Folytatódik az alapvetően felhős, fülledt, de az évszakos átlagnál hűvösebb időjárás. Délelőtt pár órás, tartós eső is kialakulhat a térségben, majd délután csökken a csapadék esélye, de szórványos jelleggel előfordulhat ekkor is zápor. Zivatargóc kialakulásának esélye itt viszonylag kicsi, a Balaton térségében nem kizárt. Általában mérsékelt É-i szél fúj. Éjszaka is marad a borongós ég, és számolni kell további, de csak elszórtan előforduló eső, zápor előfordulásával.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 16,

szerda délután 22,

csütörtök reggel 16 fok körül alakul.

Kettős fronthatás várható. A hidegfrontra érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás, illetve asztmatikus rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. A melegfrontra érzékeny szervezetűek pedig álmatlanságra panaszkodhatnak, ingadozhat a vérnyomásuk, csökkenhet a koncentráló-képességük, mind a munkában, mind az utakon.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtöktől vasárnapig előreláthatólag marad a változékony, fülledt, csapadékra hajló időjárás. A felhők lesznek túlsúlyban, csak időszakos, bujkáló napsütésben bízhatunk. Lényegében bárhol, bármikor eleredhet az eső. Délelőttönként csendesebb esők, záporok lesznek jellemzőbbek, míg a délutáni, esti időszakban kedvezővé válnak a légköri feltételek a hevesebb zivatargócok, felhőszakadások kialakulásához is. Utóbbiakra elsősorban a keleti országrészben kell számítani. Nyugaton gyakori lesz az élénk, olykor erős É-i szél, másutt inkább csak zivatarok környezetében erősödhet meg a légmozgás.

– Jövő hét első napjaiban -még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de- szélerősödéssel kissé szárazabb levegő érkezhet fölénk észak felől. Átmenetileg több napsütésben, de szeles időben, kevesebb helyen kialakuló csapadékban bízhatunk.

– Június utolsó hete hozhat tartósan 30 fok közeli hőmérsékletet a mai modellszámítások alapján.