Tovább melegszik az idő, vigyázzunk a melegben!

Szerdán marad a napsütés, keleten és nyugaton fátyolfelhőzettel, másutt derült éggel. A délkeleti szél a keleti országrész kivételével kissé élénk lesz, északnyugaton egy-egy erős lökés is kísérheti. Folytatódik a kánikula. Éjszaka nyugaton kialakulhat elvétve egy-egy záporeső, zivatar, másutt nem várható csapadék, derült lesz az ég.

Orvosmeteorológia

Szerdán folytatódik a hőhullám, a rendkívüli meleg pedig nem csak a beteg és idős, hanem még az egészséges szervezet számára is intenzív megterhelést jelent. Az alvászavarok miatt sokan nem tudják kipihenni magukat, napközben pedig fáradtak, tompák, ingerültek, emellett csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Az alváshiány az immunrendszerét is gyengítheti, ezért fontos, hogy amikor csak tud, pihenjen le, akár rövid időre is.