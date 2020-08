Forróság, fülledtség, felhős ég: továbbra is tart a kánikula

Szombaton a késő esti órákig derült, illetve délutántól kissé gomolyfelhős, csapadékmentes, tovább melegedő idő, fülledt hőség várható.

Késő este, éjszaka, északnyugat felől hidegfront közeledik. Érkezése előtt elszórtan, elsősorban a megye északi területein heves, kis körzetekben felhőszakadással is kísért zivatarok alakulhatnak ki. A megye déli felén valószínűbb a csillagfényes, nyugodt éjszaka. Feltámad és megerősödik az ÉNY-i szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 31,

szombat reggel 17,

szombat délután 33,

vasárnap reggel 20 fok körül alakul.

Habár front nem lesz fölöttünk, a magasban zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások jelentkezhetnek. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Az erős UV-B sugárzás miatt a déli órák tájékán húzódjunk árnyékos helyre! (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap a térségünket megközelítő hidegfront előreláthatólag megtorpan. Nyugaton élénk, majd erős ÉNY-i szél fúj. A délelőtt folyamán, északon és nyugaton várható felhősebb égbolt, elszórtan záporok, míg délen és keleten meleg, napos idő a valószínűbb. Délután elszórtan, de országszerte lehet zápor, zivatargóc. Este, éjjel érkezhet kiterjedtebb esőmező, ami várhatóan heves záporokkal, keleten zivatarokkal, felhőszakadásokkal halad ÉNY-DK irányban. Nyugaton viharos szél is társulhat hozzá.

– Hétfőn kelet felé távozik a már zömében csendesebb esőket, záporokat adó csapadékmező. Nyugaton már délelőtt, keleten a délután folyamán süt ki várhatóan a nap. Eleinte élénk vagy erős, délután már gyengülő ÉNY-i szél fúj.

– Kedden, szerdán változóan napos, időről-időre mérsékelten felhős, de csapadékmentes, melegedő idő most a legvalószínűbb.

– Csütörtökön is még hasonlóan változó felhőzet melletti napsütés ígérkezik jellemzőnek nyaralóknak is kedvező hőmérséklettel. Estére körvonalazódik egy mérsékelt hidegfront érkezése felhősödésekkel, élénkebb széllel, szórványosan, főként északnyugaton, északon zivatarral, esővel. (forrás: eumet.hu)