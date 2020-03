Frontmentes napos időnk lesz ma

Szerdán folytatódik a frontmentes, alapvetően napos, reggel, délelőtt kissé fátyolfelhős, délután gyengén gomolyfelhős időjárás.

Ebben a térségben elvétve egy-egy jelentéktelen, futó zápor kialakulása sem kizárt a délutáni órákban. Jelentős csapadéktól nem kell tartani. Melegszik az idő, több fokkal a sokéves átlag fölé várható a hőmérséklet. Éjszaka marad a csillagfényes, szélcsendes idő, fagy sem valószínű.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután +15,

szerda reggel +6,

szerda délután +17,

csütörtök reggel +4 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön és pénteken is alapvetően derült, délutánonként fátyolfelhős, szélcsendes, eseménytelen időjárás várható. Péntek délután, az északi határvidék térségében kis eséllyel kialakulhat futó zápor. Tovább emelkedik a hőmérséklet, délután, egyes országrészekben ismét elérheti, illetve kevéssel meghaladhatja a +20 fokot és éjszaka sem hűl már fagypont közelébe.

– Szombattól változékonyabbra forduló időjárásra készülhetünk felhősödésekkel, kevesebb napsütéssel. Észak felől érkező hidegfront hatására délutántól egyre többfelé alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, miközben várhatóan megerősödik a hideg levegőt szállító É-i szél. Az ország déli felén jelentős lehűlés szombat estig még nem valószínű.

– Vasárnap előreláthatólag már országszerte a jelentős lehűlést, sarkvidéki eredetű levegőt hozó hidegfront alakítja időjárásunkat. Néhány napra jelentősen visszaeshet a hőmérséklet, visszatérhetnek a hajnali fagyok is. A hideggel érkező csapadék eloszlása, mennyisége továbbra is bizonytalan. Szórványosa kialakulhat zápor, havas eső- és hózápor is.

– Hétfőn szeles, évszakos átlagnál jóval hidegebb, zömmel felhős idő most a legvalószínűbb. Itt-ott előfordulhat hózápor, hószállingózás.