Fülledt levegőben marad a felhős, zivataros idő

Somogyban pénteken is megmarad az időjárás változékonysága, sok felhőre számíthatunk kevés napsütéssel. Záporokra, zivatargócok kialakulására is készülhetünk. Emelkedik a hőmérséklet, fülledt lesz a levegő. Élénk északi, északnyugati szél fúj. Este, illetve éjszaka vékonyodik a felhőzet, egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. A szél hajnalban tovább erősödik.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 17,

péntek délután 24,

szombat reggel 17 fok körül alakul.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (forrás: met.hu)