Fülledt napunk lesz, elvétve záporokkal tűzdelt

Csütörtökön újabb fülledt meleg, nyári időjárású nap következik.

Változóan napos-felhős, időről-időre erősebben gomolyfelhős időre készülhetünk. Sokfelé alakulhat ki helyi zápor, viharos zivatargóc. Ezek többnyire a délutáni, kora esti időszakban fordulnak elő, de egy-egy góc már délelőtt is kipattanhat. A zivatarok csak kis körzeteket érintenek, de nagy mennyiségű eső is lehullhat belőlük, illetve villámlásra, apró szemű jégre is készülni kell. Éjjel csökken a csapadékhajlam.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 16,

csütörtök délután 26,

péntek reggel 15 fok körül alakul.

Légköri front nem lesz felettünk, de fülledt, meleg idő várható. Emiatt sokaknál előfordulhat fejfájás, migrén, álmatlanság. Csökkenhet a koncentráló-képesség. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken, az ország nyugati felét elérő alacsonyabb nedvesség tartalmú légtömegnek köszönhetően ott már csökken a csapadékhajlam, biztosabban állítható, hogy napos, meleg száraz idő lesz jellemző. Keleten, főként északkeleten még tart a fülledtebb, záporokkal, zivatargócokkal tarkított időjárás.

– A hétvégén előreláthatólag szárazabb levegő alakíthatja az ország túlnyomó részének időjárását egy hidegfrontnak köszönhetően. Északnyugatira fordul, szombaton fel is erősödik a szél. Zömében derült lesz az ég, erős UV sugárzással kell számolni a déli, kora délutáni időszakban. A keleti országrészben még kipattanhat egy-egy zivatargóc a délutáni órákban, de kevesebb helyet érintően, mint hétközben.

– Jövő hét első napjaiban +30 fok fölé melegedhet a levegő. Napos, nyári időre van kilátás jellemzően csapadék nélkül. Az Északi-középhegység térségében nem kizárható egy-egy helyben kipattanó zivatargóc délutánonként. (forrás: eumet.hu)