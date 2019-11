Ha az esernyőt otthon is hagyjuk, rétegesen öltözzünk

Szombaton zömében erősen felhős, hűvös idő várható, csak átmenetileg vékonyodhat el a felhőtakaró.

Számottevő mennyiségű csapadék nem hullik, de itt-ott jelentéktelen eső előfordulhat. Ismét élénk délies szél fúj. Éjszaka csillagfényes időre készülhetünk, a szél mérséklődik. Helyenként ködfoltok képződnek.

Fronthatás továbbra sem várható, azonban a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálók melegfronti hatást tapasztalhatnak. Tünetként többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet, de akár ingerlékenyebbekké is válhatunk. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel 10,

szombat délután 12,

vasárnap reggel 7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap változóan felhős, többnyire fátyolfelhős-napos időben lesz részünk. Csapadék sehol nem hullik. Továbbra is a nyugati országrészben lesz a hűvösebb, hazánk keleti felén pedig a jóval enyhébb időjárás. Az ország délnyugati felén továbbra is élénk délkeleti szél fúj, északkeleten mérsékelt marad a légmozgás. Éjszaka a Dunántúlon előfordulhat eső.

– Hétfőtől csütörtökig napos és erősen felhős időszakok váltakoznak, és alkalmaként kevés eső is előfordulhat, de nem a csapadékos idő lesz a jellemző, hanem inkább a napsütés. Gyakran lesz élénk a délies szél. Csökken a hőmérsékletbeli különbség az északnyugati és a délkeleti országrész között. Országszerte az átlagosnál enyhébb idő ígérkezik.