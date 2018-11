Használjuk ki a kellemes kirándulóidőt!

Szombaton eleinte felhős lesz az ég Somogy felett, de fokozatosan vékonyodik napközben a felhőtakaró.

A déli óráktól már derengő, szűrt napsütéses időszakok is előfordulnak. Esőre nem kell számítanunk. Gyenge légmozgásra, és továbbra is az évszakos átlagnál jóval enyhébb időre van kilátás. Éjjel tovább csökken, szakadozik a felhőzet, de a párásság mellett ismét képződhetnek ködfoltok. Hűvösebb lesz a hajnal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 12,

szombat délután 19,

vasárnap reggel 10 fok körül alakul.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (forrás: met.hu)

Érkezik a hidegfront?

– Vasárnapra előreláthatólag csökken a felhőzet térségünk felett. A hajnali párásság, ködfoltok vékonyodását, eloszlását követően pár órás, szűrt vagy erősebb napsütésben lehet bízni.

– A jövő hét első felében a frontok elkerülik hazánk térségét. Nyugodt, átlagosnál enyhébb, őszi időre készülhetünk eső vagy erősebb légmozgás nélkül, de időnként kialakuló mérsékelt vastagságú felhőtakaróval, jelentősen csökkentve a napsugarak erejét. A hajnali párásság, ködfoltok is növekvő eséllyel maradhatnak meg tartósabban. Szerda este, éjjel látszik megmozdulni kissé a légkör, erősebb felhősödés, elvétve zápor is lehet.

– Csütörtökön is enyhe, és ismét változóan napos idő a legvalószínűbb.

– Péntekre hidegfront érkezése körvonalazódik. (forrás: eumet.hu)