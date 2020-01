Helyenként előfordulhat, hogy ködösen látjuk majd a napot

Somogy megyében, vasárnap is sok felhőre, helyenként kisebb esőre kell számítani. Jelentős csapadék azonban nem várható.

Gyenge lesz a légmozgás, és többnyire keleties irányú. Itt-ott előfordulhatnak ködfoltok. Éjszaka is borongós időre lehet számítani, kisebb eső továbbra is lehet.

Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, emelkedik a hőmérséklete is. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

vasárnap reggel -2,

vasárnap délután +3,

hétfő reggel -1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Hétfőn már északon is enyhül az idő. Délelőtt borongós idő, elszórtan mérsékelt esők várhatóak, majd nyugat felől csökkenni, vékonyodni kezd a felhőzet.

– Kedden előreláthatólag megélénkül, helyenként meg is erősödik a déli, délnyugati szél. Újabb, ezúttal kiadósabb csapadékmező érkezése valószínű. Este északira forduló széllel hidegebb levegő érkezhet, hatására az eső havas esőbe, havazásba válthat az északi országrészben.

– Szerdán csökkenő felhőzet, időszakos, változó napsütés, némi lehűlés ígérkezik.

– Csütörtökön előreláthatólag egy hidegfront hatására erősebb északnyugati szél fúj. Változóan napos-felhős időben elvétve alakulhat ki futó zápor, hózápor.

– Péntekre mérséklődő szél, csökkenő felhőzet, pár órás napsütés most a legvalószínűbb.