Hétvégére kisüt a nap, de még mindig erős széllökésekre számítsunk

Somogy megyében, szombaton átmenetileg kellemesebb, napsütéses időre van kilátás, csapadék nélkül.

De fokozatosan megerősödik a déli, délnyugati szél, délután már viharossá is fokozódhat. Délután nyugat felől egy melegfront felhőzete húzódik fölénk, így éjszaka borongós időre készülhetünk, elvétve már kisebb eső is lehet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel +1,

szombat délután +11,

vasárnap reggel +6 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap szerte az országban borongós időre készülhetünk, és bárhol előfordulhat kisebb eső. Helyenként megélénkül a délkeleti szél, de jelentős szélerősödés nem várható. Az átlagosnál kissé enyhébb lesz az idő. Éjszaka már országszerte jelentősebb esőre készülhetünk, borult marad az ég. Kissé tovább erősödik a szél, és enyhe lesz az éjszaka.

– Hétfőn is sokfelé kell számítani esőre, de délután nyugat felől megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, kisüt a nap.

– Kedden ismét alapvetően borongós, esős időre van kilátás, többfelé jelentős csapadékkal, a Dunántúlon helyenként havas esővel, a magasabban fekvő területeken havazással. Ott megerősödik az északnyugati szél, keleten élénk délies szél fúj.

– Szerdán, nyugaton napsütés, másutt továbbra is borult ég, és eső, de fent északon havas eső, havazás is ígérkezik, kissé élénk északias légmozgással. (forrás: eumet.hu)