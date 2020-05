Heves zivatarokkal tarkított változó időre készülhetünk

Kedden marad a változóan napos-gomolyfelhős idő. Elsősorban a déli órákat követően nő meg az esélye szórványos, helyi záporok, zivatargócok kialakulásának.

Heves, akár átmeneti jéggel és felhőszakadással is kísért viharok nagyobb eséllyel a keleti és déli országrészben fordulhatnak elő, de a nyugati és északi térségben is lesznek mérsékeltebb zivatargócok. Élénk, gyakran erős lökésekkel is kísért északi szél fúj.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő délután 19,

kedd reggel 9,

kedd délután 19,

szerda reggel 10 fok körül alakul.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. A több helyen megerősödő szél okozhat panaszokat: fejfájást, ingerlékenységet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán, csütörtökön és pénteken előreláthatólag kissé csökken a csapadékhajlam. A változóan napos-gomolyfelhős időben a napsütésé lesz a főszerep, és kevesebb helyen, kevésbé heves záporok, zivatargócok alakulhatnak ki, de továbbra is előfordulnak. Mérséklődik, olykor még megélénkül az északias szél. Kissé emelkedik a hőmérséklet, de zömében így is a sokévi átlag alatt marad pár fokkal.

– Hétvégére – még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – ismét változékonyabb időre van kilátás. Most az a legvalószínűbb, hogy egy kiterjedtebb csapadékmező éri el hazánkat dél felől, mely borongós, hűvös időben akár egész napos, áztató esőt is adhat egyes országrészekben. (forrás. eumet.hu)