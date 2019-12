Hideg, de csapadék nélküli péntekre számíthatunk

Pénteken napközben gyenge lesz a légmozgás. Reggel erősen felhős égbolt lesz jellemző, de csapadék nélkül.

Délelőtt csökken, szakadozik a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. Éjszaka ismét erősödő északnyugati szél támad. Csillagfényes, gyengén felhős égbolt várható. Hajnalra sokfelé fagypont alá süllyed a hőmérséklet.

Hideg fronthatás várható. Sokaknál előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Ingadozhat a vérnyomás. Epilepsziás, illetve asztmatikus rohamok léphetnek fel. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek reggel +1,

péntek délután +4,

szombat reggel -1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton, a Dunántúlon és keleten erős, viharos északnyugati szél fúj. Nyugaton napos, keleten felhős időre van kilátás említést érdemlő csapadék nélkül. Reggel már sokfelé fagy, délután is hideg idő várható.

– Vasárnap napsütés, de hideg idő ígérkezik eleinte erős, majd mérséklődőészaki széllel. Már meglehetősen hideg idő valószínű. Hajnalban több fokos fagyra, majd napközben is épp csak fagypont körüli hőmérsékletre kell készülni.

– Hétfőn gyenge légmozgás, hideg, fagyos idő, téli napsütés a legvalószínűbb.

– Szilveszter napján is kisüt a nap, fagyosnak ígérkezik a reggel, majd délután észak felől erős felhősödésre van kilátás. Hószállingózás, szitáló havas eső is előfordulhat. Estére ismét erősödő északnyugati szél támad.

– Újév napján viharos szél, változóan napos-felhős ég, némi enyhülés most a legvalószínűbb.