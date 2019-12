Hideg, viharos széllökések fújják el a nagyobb felhőket a nap elől

Szombaton ismét erős, olykor viharos lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj. Napsütéses, gyengén felhős, de hideg időre van kilátás.

Hajnalban már sokfelé fagy, majd napközben is az évszakos átlag köré csökken a hőmérséklet. Éjszaka is marad a nagyrészt felhőtlen, csillagfényes, erősen szeles időjárás. Több fokos, erősebb fagyra kell készülni.

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azok, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik „olajozottan”, hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel -1,

szombat délután +1,

vasárnap reggel -3 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap napsütés, de hideg idő ígérkezik eleinte nyugaton és keleten még erős, majd mérséklődő északi széllel. Hajnalban több fokos fagyra, napközben is csak fagypont körüli hőmérsékletre kell készülni.

– Hétfőn gyenge légmozgás, hideg, fagyos idő, téli napsütés a legvalószínűbb, fátyolfelhőkkel.

– Szilveszter napján is sokfelé kisüt a nap, majd délutántól észak felől erős felhősödésre van kilátás. Késő este, éjjel, elszórtan hószállingózás, szitáló havas eső, ónos szitálás is előfordulhat. Éjféltájt, északnyugaton ismét erősödő északnyugati szél támad, másutt gyenge, mérsékelt légmozgás lesz jellemző.

– Újév napján, dél felé távozik a vastagabb felhősáv. Változóan napos-felhős ég, enyhülés most a legvalószínűbb. Nyugaton és az északkeleti ”csücsökben” élénk, olykor erős, másutt gyenge szél ígérkezik.