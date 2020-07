Hidegfront hoz felhős időt néhol kisebb záporral

Csütörtökön, északnyugat felől hidegfront éri el Somogy megyét.

Erősen felhős, borongós, hűvös idő várható, néhol kisebb esővel, záporral. Időről időre megélénkül az északnyugati szél. Éjszaka is borult lesz felettünk az ég, de csak kevés helyen fordulhat elő kisebb eső.



A jellemző hőmérséklet átlag:

csütörtök reggel 14,

csütörtök délután 24,

péntek reggel 15 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken borongós idő, majd nyugaton és északon már napsütés, elszórtan kisebb esők, záporok, néhol egy-egy zivatar is előfordulhat.

– Szombaton is változékony, az évszakos átlagnál hűvösebb, keleten felhős, a Dunántúlon napos idő valószínű. Főként keleten fordulhat elő záporeső, zivatar.

– Vasárnap már több napsütésben bízhatunk, de számítani kell záporok, valamint zivatarok kialakulására.

– Hétfőtől előreláthatólag naposabbra, melegebbre, szárazabbra fordul az idő, de eleinte helyi záporok, zivatargócok előfordulásának esélye továbbra is megmarad elszórt jelleggel. (forrás: eumet.hu)