Hőséggel és fülledt idővel indul a hét

Hétfőn mérsékelt, olykor élénkebb déli, délnyugati légmozgás mellett hőség és fülledtség várható Somogyban.

Derült ég, erős napsütés lesz jellemző, csak vékony, áttetsző fátyolfelhőzet szűrheti helyenként a nap sugarait. Éjszaka lehet gyenge felhősödés, de marad a csapadékmentes, nyugodt idő. Csak mérsékelten frissül a levegő, meleg lesz a hajnal.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 17,

hétfő délután 33,

kedd reggel 20 fok körül alakul.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Általában nagyon erős lesz az ultraibolya sugárzás. A hőségben fogyasszunk sok cukor-, koffein-, illetve alkoholmentes folyadékot! (forrás: met.hu)

Erre számíthatunk a héten

– Keddre hidegfront érkezésére van kilátás északnyugat felől. Hirtelen szélerősödéssel és szórványosan, előreláthatólag elsősorban nyugaton és keleten kialakuló heves zivatarokkal terjeszkedik dél, délkelet felé. Előtte fülledt, meleg, hőség és napsütés ígérkezik jellemzőnek.

– Szerdán ismét napsütésben lehet bízni. Friss szél fúj, mérsékeltebben meleg idő valószínű.

– Csütörtökre -még az átlagosnál nagyobb előrejelzési bizonytalansággal, de- csapadékmentes, változóan napos időre van most kilátás mérsékelt, északias légmozgással. Változó vastagságú, többnyire áttetsző felhőzet szűri, zavarja időnként és helyenként a napsütést.

– Pénteken is változóan napos-felhős idő most a legvalószínűbb. Időről-időre vastagabb felhőzet zavarja, szűri a nap sugarait. Délután, este, főként északkeleten, kisebb eséllyel a Dunántúlon kialakulhat egy-egy zápor, zivatargóc. (forrás: eumet.hu)