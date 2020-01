Hószállingózásra is jó esélyünk van a hét utolsó munkanapján

Pénteken reggel ismét szürke, ködös, rétegfelhős idő lesz jellemző ónos szitálásokkal, hószállingózásokkal. Napközben várhatóan kissé megélénkül a délkeleti szél, így a térségben megvan az esélye a felhőzet foltokban való elvékonyodásának, kis körzetekben napsütés kialakulásának.

Éjjel legyengül a légmozgás, ismét fokozódik a párásság, leszáll a köd, visszatér a borús, párás idő ónos szitálásokkal, hószállingózásokkal.

Légköri front továbbra sem éri el a Kárpát-medencét. Az ország nagy részén marad a borongós, szürke, lehangoló idő. A nyirkos levegőben erősödhetnek a reumatikus és ízületi fájdalmak. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek reggel -2,

péntek délután -1, napsütés esetén +3,

szombat reggel -2 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton, a nyugati országrészben egy közeledő hidegfront már beindíthatja a változást. Feltámad az északi szél, megszűnik a párásság, de borongós marad az ég. Elszórtan gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat. A keleti térségben marad a ködös, rétegfelhős, kis körzetekben szűrt napsütéses időjárás ónos szitálásokkal, hószállingózásokkal.

– Vasárnap előreláthatólag a Tiszától nyugatra hidegfront okoz borús időt hószállingózásokkal. Északnyugaton tartósabb hóesésre és erős lökésekkel is kísért szélre van kilátás. A Tiszántúlon továbbra is a ködfelhőzet ígérkezik jellemzőbbnek.

– Hétfőre várhatóan már országszerte eloszlik a ködfelhőzet, de marad a változó, kevés helyen felszakadozó frontfelhőzet, melyből elszórtan lehet hószállingózás, gyenge hóesés, szitáló havas eső is.

– Kedden, szerdán visszatér a szélcsendes idő, még bizonytalan mértékű párássággal. Több-kevesebb, szűrt napsütésben lehet bízni, de megvan az esélye a ködpárna újbóli összezáródásának is.