Hűvös nappal indul a hét, néhol azért örülhetünk a napsütésnek

Hétfőn eső- és frontmentes nap következik Somogyban. A reggeli párásság ritkul, majd a ködből kialakuló rétegfelhőzet is elvékonyodik, felszakadozik.

Több-kevesebb változó napsütésben is lehet bízni, de helyenként csak nagyon átmeneti vagy erősen szűrt naposabb időszakok fordulnak elő, majd ismét összezáródik a mérsékelt vastagságú felhőtakaró. A délkeleti légmozgás olykor megélénkül, de általában gyenge marad. Éjszaka vastagodik a felhőzet, de eső a hajnali órákig nem várható.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 3 – 6,

hétfő délután 9,

kedd reggel 6 fok körül alakul.

Egyre enyhébb léghullámok érik el hazánkat, emiatt meleg jellegű fronthatás várható. Az arra érzékenyeknél felléphet fejfájás, migrén, álmatlanság. Csökkenhet a teljesítő-, valamint a koncentráló-képesség, illetve ingadozhat a vérnyomás. (forrás: met.hu)

Ilyen időnk lesz a héten

– Kedden, szerdán és csütörtökön zömében borongós időben több csapadékmező is áthalad térségünkön Ny-K irányban. Kedden előreláthatólag elsősorban a Dunántúl térségében esik eső, majd szerdán kelet felé mozog a kiadós esőt adó csapadéksáv. Délután, nyugatra újabb esőmező érkezése körvonalazódik. Csütörtökön átmenetileg felszakadozhat a felhőzet is a távolodó csapadék mögött, de délután újabb esősáv érkezhet. Északnyugaton északi légmozgás és hideg idő várható, másutt gyakran élénk déli széllel az átlagosnál enyhébb idő ígérkezik jellemzőbbnek.

– Pénteken és a hétvégén még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de- tartósabban csapadékmentesre fordulhat időjárásunk. Déli áramlással továbbra is az évszakos átlagnál enyhébb, de szárazabb légtömeg érkezése valószínű. (forrás: eumet.hu)