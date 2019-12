Hűvösebb, csapadékos nappal indul a hét

Somogy megyében, hétfőn erős, viharos lökésekkel kísért északnyugati szél fúj.

Emellett egész nap borult marad az ég, és sokfelé kell számítani kisebb-nagyobb megszakításokkal esőre. A korábbihoz képest már egészen hűvös lesz, de még mindig az átlagos érték fölött alakul a hőmérséklet. Éjszaka csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. A szél viharos marad.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel +6,

hétfő délután +6,

kedd reggel +5 fok körül alakul.

Hideg fronthatás várható. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

Erre számíthatunk a héten

– Szenteste napján, kedden is még szeles, de az ország nyugati felén már napos idő lesz. A keleti tájakon még marad a sok felhő és a Tiszántúlon kisebb eső is eshet. Este jelentősen mérséklődni kezd a légmozgás.

– Karácsony 1. és 2. napján, továbbra is erős, viharos lökésekkel kísért északnyugati szél jellemzi leginkább időjárásunkat. Emellett szerdán sok felhő mellett, csütörtökön napsütés mellett fordulhat elő elszórtan kisebb eső, futó zápor. Csütörtökön a hegyekben már hózápor is lehet. Jelentős csapadék azonban nem hullik. Még az ilyenkor megszokotthoz képest enyhe marad az idő, de a szél miatt hidegebbnek érezzük a levegőt.

– A Karácsonyt követő napokban, kezdetben nem változik, majd vasárnaptól úgy néz ki, tovább csökken a hőmérséklet, és megmarad az időjárás változékonysága. (forrás: eumet.hu)