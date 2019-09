Ideje lesz előkeresni az őszi pulcsit

Pénteken hidegfront érkezik.

A hajnali időszakban erős, olykor viharos lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj, majd fokozatosan mérséklődik, de élénk marad a szél. Délelőtt nyugat felől vastagodó felhőzet mellett már előfordulhat gyenge eső, szitálás, majd délután már nyugat felől terjeszkedő tartós, kiadós esőre van kilátás a térségben. Este, éjjel további, kiadós eső érkezése valószínű. Mérsékelt, olykor élénkebb szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 12,

péntek délután 19-23,

szombat reggel 13 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton átvonul felettünk a nyugat felől terjeszkedő csapadékmező. Országszerte borongós idő ígérkezik jellemzőbbnek. Nyugaton időszakos, csendesebb esőkre, a középső és keleti országrészben szórványos záporokra, délen és keleten a csendesebb záporok mellett akár zivatargócok kialakulására is számítani kell.

– Vasárnap délelőtt még borongós idő valószínűbb, de csapadék, (eső, zivatargóc) elsősorban csak a keleti országrészben fordul elő. Délután várhatóan csökken, szakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de északkeleten ekkor is számítani kell zivatarok kialakulására.

– Hétfőn újabb hidegfront, újabb csapadékmező keresztezheti az országot NY-K irányban. Szeles, borongós időre van kilátás kiadós esőkkel. Keleten és délen zivatarok is előfordulhatnak.

– Keddtől – most – nyugodtabb, kellemesebb, változóan napos-párás-fátyolfelhős időszak kialakulása körvonalazódik.