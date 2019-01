Keddtől havazás várható

Somogy megyében igazi téli dőre számíthatunk a következő napokban, fagyokkal és hóeséssel.

Előrejelzés

Hétfőn némi napsütésre számíthatunk, de több felhő is lehet az égen és estétől hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat. Hajnalban -10, -3 fokig hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ettől hidegebb is lehet. Délután -5 és 0 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Kedden többfelé készülhetünk havazásra, amely délutántól havas esőbe, esőbe, helyenként ónos esőbe válthat.A déli szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, emiatt hófúvás is lehet. Az erősen fagyos éjjelt követően, délutánra -6, +4 fok várható.

Szerda hajnalban több helyen hullhat vegyes halmazállapotú csapadék. Napközben szórványosan fordulhat elő kisebb havazás, hózápor, havas eső, egy-egy zápor is. Többfelé élénk lesz a légmozgás. Délután -1, +5 fok valószínű.

Csütörtökön többfelé szeles idő, helyenként még hószállingózás várható, de napközben egyre hosszabb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Fagyos hajnal után délután fagypont körül alakul a hőmérséklet. Péntek délután újabb front érkezhet.

Orvosmeteorológia

Hétfőn nem várható fronthatás, de hideg téli időre, hajnalban kemény fagyokra kell számítani, emiatt felerősödhetnek a görcsös panaszok és a kopásos eredetű ízületi fájdalmak. A szelesebb keleti tájakon ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.

