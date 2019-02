Enyhe időt hoz a hétvége

Somogy megyében vasárnap reggel gyengén fagyos, változóan párás- ködfoltos-derült idővel indul a nap. Délelőtt megjelenhetnek tartósabban ködös, rétegfelhős területek, de napközben napsütés, illetve vékony vagy mérsékelt vastagságú fátyolfelhőzeten át derengőbb, szűrtebb napsütés kialakulása látszik valószínűnek. A makacsabb párásság foltokban visszafoghatja a melegedést.

Orvosmeteorológia

Vasárnap is folytatódik a frontmentes idő. A fagyos, többfelé nyirkos reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A fagyos reggel után gyorsan melegszik az idő, így a nagy hőingás miatt vérnyomás-ingadozás is előfordulhat. Napközben a melegebb időben melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek gyulladásos panaszokat, migrént és fáradékonyságot tapasztalhatnak.