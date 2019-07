Kisüt úgyan a nap, de jön a ború ismét

Hétfőn délelőtt kisüthet a nap, majd délután fokozatosan növekvő felhőzet várható.

Nyugat felől terjeszkedve egyre többfelé eleredő esővel, záporral, zivatargócokkal kell számolni. Az évszakos átlagnál több fokkal hűvösebb idő lesz. Élénk északnyugati, nyugati szél fúj. Este, éjjel borongós idő a legvalószínűbb további, kiadós, időnként felhőszakadás szerű esőkkel. Hajnalra várhatóan megszűnnek az esők, hűvös idő lesz.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 14,

hétfő délután 20-23,

kedd reggel 13 fok körül alakul.

Hideg fronthatás várható. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden kifejezetten hűvös lesz a hajnal. Reggel, délen, délkeleten még eshet, de elvonul a csapadék és napközben országszerte kisüt a nap. Sokfelé élénk, olykor erős lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj. Csak elvétve alakulhat ki futó zápor. Hűvös marad az idő napközben is.

– Szerdán, csütörtökön is marad a hűvös, reggelenként hideg idő. Napos és erősen felhős területek és időszakok váltakoznak elszórtan, időszakosan, összességében kevés helyen előforduló kisebb esővel, záporral.

– Péntektől kis mértékű melegedés ígérkezik, de marad a változékony, erős felhősödésekkel és időszakosan, helyenként záporokkal, zivatargócokkal is tarkított idő. (forrás: eumet.hu)