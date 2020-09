Lassan de biztosan megérkezik a hidegfront Somogyba

Csütörtökön megkezdődik az átalakulás.

Még ezen a napon is az átlagnál melegebb idővel számolhatunk, de napközben több felhő zavarhatja a napsütést. Délután északira fordul, élénkülni kezd a szél. Az esti óráktól elszórtan zápor, zivatargóc kialakulásának is megnő az esélye. Éjjel erős lökésekkel is kísért északi széllel, eleinte elszórtan, kevés helyet érintően záporokkal, mérsékelt zivatargócokkal, majd hajnalban már csökkenő felhőzet mellett érkezik a lehűlést hozó hidegfront. Csak kis körzetet érint az eső, többnyire csapadékmentesen érkezik a front.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 30,

csütörtök reggel 18,

csütörtök délután 30,

péntek reggel 10 fok körül alakul.

Fronthatás csütörtök délutánig nem várható, majd hidegfront terheli az arra érzékenyek szervezetét. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés jelentkezhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A szervezet görcskészsége erősödik. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Péntekre az évszakos átlag köré csökken a hőmérséklet, véget ér a nyár az őszben. Mérséklődik, legyengül, délutántól már csak a Tiszántúl térségében fúj erős szél. Szikrázóan napos, délelőtt a Dél-Dunántúlon még közepesen felhős, országszerte csapadékmentes idő várható.

– Hétvégén alapvetően napos, illetve változó fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses, csapadékmentes, kellemes hőmérsékletű, hajnalonként meglehetősen hűvös idő a legvalószínűbb.

– A jövő hét első fele hideg hajnalokat, kellemesen, évszakos átlagnál ismét 2-4 fokkal melegebb délutánokat, nyugodt, napsütéses, csapadékmentes időt ígér.

– Jövő hét csütörtökre körvonalazódik ismét egy lehűlést és változást hozó hidegfront érkezése. (forrás: eumet.hu)