Marad a fülledt, meleg idő

Marad a fülledtség és a meleg, a változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrt napsütéssel, valamint az időről-időre megvastagodó, megnövekvő gomolyfelhőzettel és szórványosan, előre pontosan nem meghatározható, de előreláthatólag már kevesebb helyen és alkalommal kialakuló zivatargócokkal. A csapadékhajlam különösen a hajnali, délelőtti, majd a késő délutáni, esti, éjszaki időszakban lesz magas. A szárazabbnak ígérkező déli, kora délutáni időszakban is lehetnek kisebb gócok, kevesebb helyet érintően.

Orvosmeteorológia

Kedden is a főként a meleg, fülledt idő veheti igénybe szervezetünket, front nem lesz térségünkben. Fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság továbbra is sokaknál előfordulhat. A fülledt idő miatt keringési és légzőszervi panaszok jelentkezhetnek, légszomj is előfordulhat, valamint vérnyomás-ingadozás és keringési problémák léphetnek fel.