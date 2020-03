Meglepően hideg reggelre ébredünk, hószállingózásra is számíthatunk

Somogy megyében vasárnap sarkvidéki eredetű levegő árasztja el térségünket, jelentősen, átlagosan 15 fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Erősen felhősödések és hószállingózások, hózáporok várhatók. Erős marad az északkeleti szél. Éjszaka is hasonló marad az időjárás jellege. Mindenütt fagyra kell számítani.



A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

vasárnap reggel +1,

vasárnap délután +6,

hétfő reggel -2 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Hétfőn, kedden és szerdán is szeles, évszakos átlagnál jóval hidegebb időre készülhetünk. Alapvetően erősen felhős, borongós idő várható, csak helyenként, és rövid időszakokra süthet ki a nap. Kisebb havazás, hózáporok, valamint havas eső, szerdán főként keleten kisebb eső egyaránt előfordulhat. Átmeneti nagyobb hóesés intenzitásnál, illetve éjszaka a hó meg is maradhat, és kisebb hófúvás is lehet. Erre leginkább a Dunántúl déli felén van nagyobb esély.

– Csütörtöktől már határozottan enyhébb levegő érkezik fölénk kelet felől, de alapvetően még marad a felhős, borongós időjárás, néhol kisebb esővel. Mérséklődik a szél.

– Pénteken már több napsütés, a hétvégén pedig túlnyomóan napos, kellemes hőmérsékletű, melegedő idő a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)