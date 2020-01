Melegebb lesz, de az eső miatt nem fogunk örülni

Kedden megerősödik a délnyugati szél.

Borongós idő lesz, délelőtt inkább szórványos, gyenge, majd délutántól tartós, kiadós esőkkel. Késő délutántól északnyugatira forduló, erős, olykor viharos széllel hidegfront érkezik. További eső, esetleg zivatar is várható, de este többfelé havas esőbe, majd éjjel hóesésbe válthat. Helyenként, rövid időre pár cm-es hótakaró is összegyűlhet. Hajnalra a csapadék zöme és az összefüggő felhőzet már elhagyja a térséget, mérséklődik a szél is.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 0 – +3,

kedd délután +5 – +9,

szerda reggel 0 – +2 fok körül alakul.

Meleg, majd hideg fronthatás várható. A melegfrontra érzékeny szervezetűek álmatlanságra panaszkodhatnak, ingadozhat a vérnyomásuk, csökkenhet a koncentráló-képességük, mind a munkában, mind az utakon. A hidegfrontra érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás, illetve asztmatikus rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán változékony időre van kilátás élénk széllel, vegyes fronthatással. Átmeneti időszakokra csökken, majd ismét megnövekszik a felhőzet. Időszakos napsütés és záporok, északon hózáporok, vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.

– Csütörtökön eleinte erős, majd mérséklődő északi szél mellett változóan napos-felhős idő most a legvalószínűbb. Számottevő csapadék nem várható.

– Péntekre ismét délnyugati szél, melegfronti hatás ígérkezik. Borús időben még bizonytalan eloszlásban, mennyiségben eső, havas eső is várható.

– Hétvégére – még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – az átlagosnál jóval enyhébb, változékony, többnyire felhős idő kialakulása körvonalazódik. Szombatra várható kevésbé szeles, nyugodtabb idő, míg vasárnapra látható erősödő szél és nagyobb esély csapadékra. (forrás: eumet.hu)