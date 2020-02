Mérséklődik a szél, de így is erős lökésekre kell számítani

Kedden délelőtt a legerősebb széllökések meghaladhatják a 110 km/órát. A hajnalban érkező, heves záporokat, zivatargócokat is adó csapadékmező ÉNY-DK irányban keresztezi az országot.

Ebben a térségben a déli órákban szakadozik fel a felhőzet, majd délután kisüt a nap. A széllökések veszítenek erejükből, de továbbra is erős szél fúj. Éjszaka tovább mérséklődik a légmozgás, szakadozott felhőzet ígérkezik jellemzőnek elszórtan záporral.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel +7,

kedd délután +9,

szerda reggel +1 fok körül alakul.

Kedden a délelőtti órákig hazánk nagy részén meleg fronthatás várható. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, nyugtalan alvást okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. Kedden napközben már a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen az időjárás, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán napos és erősebben felhős területek, valamint időszakok váltakoznak, egy-egy futó zápor, északon hózápor is előfordulhat. A délnyugati országrészben mérsékelt, északon, északkeleten még erős lökésekkel kísért nyugatias irányú szél fúj.

– Csütörtökre legyengül, délnyugatira, délire fordul a légmozgás. Délelőtt erősebben felhős, délután változóan napos-felhős időre van most kilátás. Estétől ismét beborul, miközben a Dunántúlon erősödő lökések kísérhetik a déli, délkeleti szelet.

– Pénteken előreláthatólag ismét egy hidegfront halad át felettünk. Borongós, szeles időben eső, zápor, északon, északkeleten havas eső, hóesés is előfordulhat. Északnyugatira fordul, megerősödik a szél.

– Szombatra -az átlagosnál nagyobb bizonytalansággal, de- szélcsendesebb, alapvetően napos, kellemes időre van most kilátás.

– Vasárnapra borongósabb idő, ismét erősödő délnyugati szél ígérkezik. (forrás: eumet.hu)