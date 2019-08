Fülledt, meleg idő várható

Somogy megyében vasárnap a napi középhőmérséklet megyei átlaga meghaladhatja a 26 fokot.

Már hajnalban is meglehetősen meleg lesz, majd a szikrázóan napos, szinte felhőtlen időben gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Délután is csak kevés, alig látható fátyolfelhőzet szűrheti itt-ott a nap sugarait. Éjszaka is nyugodt, csillagfényes, és csak lassan, mérsékelten frissülő idő várható.

Orvosmeteorológia Vasárnap az ország legnagyobb részén folytatódik a hőség, ezért fáradtságot, kialvatlanságot, koncentrálási problémákat tapsztalhatunk. Fejfájás, migrén is kialakulhat. A szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedőknél és az időseknél vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. Ne töltsünk hosszabb időt fedetlen fejjel a tűző napon, mivel könnyen napszúrást kaphatunk!

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 21,

vasárnap délután 32,

hétfő reggel 21 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Hétfőn tovább fokozódó forróságra kell készülni, a déli országrészben több fokkal 35 fok feletti maximum hőmérséklettel, országos átlagban +28 fok közeli napi középhőmérséklettel, perzselő napsütéssel. Éjjel, északnyugat felől erősödő északi széllel már közelít várhatóan a frissülést hozó hidegfront. Zivatar még csak északnyugaton, északon várható.

– Kedden előreláthatólag fokozatosan elárasztja az ország északi és középső térségét a hidegfront erős széllel, szórványosan előforduló, de heves zivatarokkal. Keleten, délkeleten még forróság ígérkezik.

– Szerdán a front második hullámaként elsősorban a keleti országrészben várhatóak még heves zivatargócok. Nyugaton csökken a felhőzet, kisüthet a nap, de szeles időre van kilátás.

– Csütörtökön élénk szélben, változóan felhős ég, időszakos napsütés, mérsékeltebben meleg idő most a legvalószínűbb. Csapadék már nem lesz jellemző.

– Péntekre nyugodt, napos-fátyolfelhős, a nyugati országrészben meleg, keleten, északkeleten mérsékeltebben melegedő időre van kilátás.

(Forrás: eumet.hu )