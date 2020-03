Napos, de hideg időben vonulnak felettünk a felhők

Kedden napos, de hideg idő lesz. A napsütést időről-időre, mérsékelt felhősödések zavarják meg.

Egy-egy futó hózápor sem kizárt a térségben, de jelentős mennyiségű csapadék nem lesz. Mérsékelt vagy gyenge É-i légmozgás ígérkezik jellemzőnek. Éjjel gyorsan hűl a levegő, hajnalban megyeszerte fagy várható. Az ismert fagyzugokban erősebb, -5 fok körüli fagy is előfordulhat, de nem ez lesz a jellemző.

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszok: fejfájás, migrén, görcskészség, allergiás reakciók erősödése. A reflexidő megnyúlhat, álmosságérzet, fáradékonyság jelentkezhet és ingerlékenyebbek lehetünk. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután +6,

kedd reggel -3,

kedd délután +7,

szerda reggel -3 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán, csütörtökön országszerte javulás látszik az időjárásban. Derült ég, sok napsütés, gyenge légmozgás ígérkezik. A hőmérséklet azonban csak lassan, fokozatosan emelkedik: a hajnali órákban többnyire fagypont alá hűl a levegő, a fagyzugokban erősebb, -5 fok alatti fagyok is előfordulhatnak. A délutáni értékek is elmaradnak kissé a sokéves átlagtól.

– Pénteken egy mérsékelt hidegfront kissé megkavarhatja a légkört felettünk. Gomolyfelhősödések mellett szélerősödésre és elszórtan, elsősorban az északi országrészben előforduló záporokra van most kilátás

– Hétvégére kellemes, tavaszi idő a legvalószínűbb napsütéssel, mérsékelt gomolyképződéssel, évszakos átlag körüli hőmérséklettel, hajnalonként csak foltokban előforduló, gyenge faggyal.