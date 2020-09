Napos idővel indítunk, de aztán jönnek a felhők

Hétfőn élénk, erős északi, északnyugati szél fúj.

Hűvösebb, délelőtt túlnyomóan napos, délután már felhősebb idő lesz jellemző, csapadék nélkül.

Éjszaka csökken a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 29,

hétfő reggel 14,

hétfő délután 25,

kedd reggel 10 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Emellett álmosságérzés, megnyúló reflexidő jelentkezhet. Jobban fellépnek a görcsök belső szerveinknél, és fokozódhatnak az ízületi, illetve reumatikus panaszok. A felső légúti hurutos megbetegedések, illetve az allergiás tünetek száma is megnőhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden már túlnyomórészt derült, mérsékelten meleg időben lesz részünk. Nyugaton gyenge lesz, keleten is fokozatosan mérséklődik az eleinte élénk északi szél.

– Szerdán is derült ég, melegedő, nyárias idő várható, többnyire délies légmozgással.

– Csütörtökön is folytatódik a nyárias idő az őszben, csak északnyugaton lehet felhősödés, ott egy-egy kisebb zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A keleti országrész kivételével megélénkül az északnyugati szél.

– Pénteken és szombaton jelentős melegedés a legvalószínűbb, sok-sok napsütéssel, csapadék nélkül.

– Vasárnapra körvonalazódik egy hidegfront érkezése széllel, szórványos esőkkel, hőmérséklet visszaeséssel.

– Jövő hét elején ismét napos, száraz, melegedő időszakra van most kilátás.