Napos, nyárias idővel kezdődik a hét

Hétfőn nem kell tartani jelentős csapadéktól. Zápor előfordulhat a megyei pontjain, de nyárias idő lesz. Éjszakára lesz csak több a felhő.

Somogyban hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de elvétve kialakulhatnak záporok, valamint zivatarok. Kellemesen, nyáriasan alakul a hőmérséklet, és általában gyenge marad a légmozgás, csupán zivatarok környezetében erősödhet meg átmenetileg. Az éjszaka sem ígérkezik mindenütt eseménymentesnek, több lesz a felhő, és itt-ott előfordulhatnak záporok, zivatarok is.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfőn reggel 17,

hétfőn délután 27,

kedden reggel 18 fok körül alakul.

Fronthatással nem kell számolni. A többfelé erős UV sugárzás érdemel figyelmet. A melegben ajánlott elég folyadékot fogyasztani. (forrás: met.hu)

Túl sok csapadék nem várható a héten

– Kedden is csak kevés helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Délelőtt általában több, délután kevesebb napsütés ígérkezik.

– Szerdán északkelet felől kissé hűvösebb és szárazabb levegő áramlik térségünkbe, de itt továbbra is elő-előfordulnak szórványosan zivatarok, mérsékelt lesz a légmozgás.

– Csütörtökön, pénteken előreláthatólag ismét terjeszkedik a nedvesebb levegő, így szórványosan bárhol kialakulhat egy-egy záporeső, zivatar, de mindemellett napos időszakokra is számíthatunk.