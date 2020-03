Napos, tavaszi időben gyönyörködhetünk, de aztán érkezik a hidegfront

Pénteken is alapvetően derült, illetve napos, kissé fátyol- és gomolyfelhős, csapadékmentes, szélcsendes, eseménytelen, kellemes tavaszi időjárás várható.

Éjszaka annyi változás történik az időjárásban, hogy növekedni kezd a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel +5,

péntek délután +19,

szombat reggel +7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton észak felől erős hidegfront éri el térségünket, borongós idő várható, és egyre többfelé erősödik meg az északi, északkeleti szél. Elszórtan kisebb eső, zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat. Erősen hűlni kezd a levegő, de délen még eléri a + 20 fokot a csúcsérték.

– Vasárnap már országszerte sarkvidéki eredetű levegő árasztja el térségünket, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, visszatérnek a hajnali fagyok is. Északkelet felől csökken a felhőzet, leginkább a Dunántúl térségében lehet még borult az ég, ott hószállingózás, kisebb havas eső is előfordulhat. Tovább erősödik az északkeleti szél.

– Hétfőn, kedden is szeles, évszakos átlagnál jóval hidegebb, de alapvetően napos időre készülhetünk, számottevő csapadék nélkül.