Napsütéses, igazán meleg nap elé nézünk!

Pénteken tovább melegszik a levegő.

Áprilishoz mérten szokatlanul magas délutáni hőmérséklet várható napsütéssel, de vastagodó fátyolfelhőzettel. Napközben nem valószínű eső. Élénk, olykor erős lökésekkel is kísért déli, délnyugati szél fúj. Estétől változásra készüljenek! Észak felől hidegfront érkezik. Elszórtan hevesebb záporok, zivatargócok alakulhatnak ki az esti, éjszakai órákban. Hajnalban már csendesebb, időszakos esőkre van kilátás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel +13,

péntek délután +25 és +29,

szombat reggel +10 fok körül alakul.

Napközben melegfront jellegű hatás várható, majd estétől nyugat felől egy hidegfront éri el térségünket. Emiatt többeknél felléphet fejfájás, migrén, fáradékonyság, vérnyomás-ingadozás, illetve csökkenhet a koncentráló-képesség. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton hidegfront alakítja időjárásunkat. Eleinte országszerte borult időre készülhetünk, esőkkel, záporokkal, majd a Dunántúl felett egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, süt ki a nap. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél és erős lökések is kísérhetik, keleten még délnyugati marad. Lehűl a levegő, helyenként több mint 10 fokot esik vissza a hőmérséklet.

– Vasárnap, hétfőn növekvő előrejelzési bizonytalansággal ugyan, de országszerte számíthatunk több-kevesebb napsütésre. A napos időszakokat azonban erős felhősödések válthatják, és elszórtan, de hevesebb záporok, helyenként zivatargócok is kialakulhatnak. Élénk, időről-időre, főként nyugaton erős lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj.

– Keddre hidegfront ígérkezik. Marad a változékony időjárás, élénk, illetve erős széllel, de tartósabban felhős, záporos időszakokra van kilátás kevesebb napsütéssel.

– Május 1-én, szerdán -jelentős előrejelzési bizonytalansággal terhelten- ismét tartósabban napos időszakokban bízhatunk, de szórványosan kialakulhatnak záporok a délután folyamán. Előreláthatólag marad a szeles idő. (forrás: eumet.hu)