Napsütéssel indul a nap, majd záporokban végződik

Kedden kezdetben kisüt a nap, változóan napos-felhős idő lesz jellemző, majd napközben egyre több felhő érkezik a térség fölé.

Mérsékelt DNY-i szél fúj. Estétől, elvétve jelentéktelen záporeső is előfordulhat. Éjszaka megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé alakul ki zápor. Éjféltájt, északnyugat felől hidegfront és kiterjedt csapadékmező érkezése várható, melyből kiadós esőkre kell számítani a térségben.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel +3,

kedd délután +14,

szerda reggel +6 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán borongós idő várható, főként délelőtt tartós, kiadós esőkkel és a Dunántúlon egyre erősödő északnyugati széllel. Délután gyengül a csapadék, miközben a Dunántúlon és északon, helyenként átmenetileg havas esőbe, hózáporokba is válthat az addigi eső.

– Csütörtökön előreláthatólag északnyugat felől csökken a felhőzet, de erős, időnként viharos erejű marad az északnyugati szél. Keleten maradhat legtovább borult az ég, ott a határszélen kevés eső, havas eső is lehet.

– Péntekre újabb szélviharral kísért hidegfront érkezése körvonalazódik! Az átrobogó frontfelhőzetből szórványosan, de előreláthatólag főként az északi, északkeleti térséget érintően hevesebb záporok, hózáporok alakulhatnak ki, majd csökken a felhőzet, kisüthet a nap.

– A hétvégére – még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – újabb frontrendszer érkezése most a legvalószínűbb erős széllel, térben és időben is hullámzó hőmérséklettel és időszakos esőkkel, záporokkal, esetleg helyenként téli halmazállapotú csapadékkal is. (forrás: eumet.hu)