Nem mosolyog ránk a Nap, estére felhőszakadás is lehet

Kedden alapvetően felhős lesz az ég, csak itt-ott bukkan elő a nap Somogyban. Délelőtt is számíthatunk csapadékra.

Már délelőtt is kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatargóc a térségben, de különösen a délután folyamán nő meg az esélye hevesebb csapadékgócok előfordulásának. Esetenként akár villámlással, felhőszakadással, jéggel is kísért zivatarok is kialakulhatnak. Napközben mérsékelt délnyugati, estétől élénkülő északnyugati szél fúj. Éjjel nagyrészt megszűnnek a csapadékgócok, csökken a felhőzet.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 12,

kedd délután 20,

szerda reggel 11 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt főleg a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. (forrás: met.hu)

Néhol lehűlésre kell számítani

– Szerdán hidegfront érkezik. A Nyugat-Dunántúlón várhatóan jelentősen lehűl a levegő, keleten még marad a melegebb idő. Nyugaton borongós időben tartós, csendes eső várható, míg kb. a Komárom-Siófok-Pécs vonaltól keletre zömmel felhős, de változó felhőzet mellett szórványosabb, de sokfelé előforduló csapadék, záporok, heves zivatarok kialakulása a valószínűbb.

– Csütörtökön előreláthatólag országszerte csökken a hőmérséklet. A nyugati országrészben lesz hűvösebb. Szeles, délelőtt zömében erősen, délután szakadozottabban felhős időben kevesebb helyen, kevésbé heves záporok, csapadékgócok fordulhatnak elő.

– Pénteken és szombaton – még jelentős bizonytalansággal, de a nyugati országrészben egyre több napsütésben, némi melegedésben bízhatnak, míg keleten valószínűbb, hogy marad a borongós, hűvösebb idő gyakori csapadékkal. Zivatarok a ciklon mögötti hidegfront határánál, az ország középső területein a legvalószínűbbek.

– Vasárnap már keleten is szárazabbra, naposabbra fordulhat az idő. (forrás: eumet.hu)