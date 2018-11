Nincs változás: ködös, szürke napunk lesz ma is

Pénteken ködösen, szürkén indul a nap, majd napközben ritkul a köd, kissé vékonyodik a felhőzet, ugyanakkor nagyobb eséllyel maradhatnak tartós, szürke ködfoltok is.

Szitálás lehet, jelentős eső nem várható. Eleinte gyenge, délután élénkülő, délies irányú légmozgás lesz a jellemző. Éjjel kezdetben kevesebb felhő lesz a térség felett, de párás marad a levegő, ködmezők sűrűsödnek. Éjfélt követően, beborul az ég. Hajnalban, már lehet szitáló eső is.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel +3 – +5,

péntek délután +7,

szombat reggel +3 – +5 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton már reggelre beborul. Gyenge, szemerkélő eső is eshet egész nap.

– Vasárnap párás, nyirkos idő a legvalószínűbb, de itt-ott elvékonyodhat a felhőtakaró. Szitálás, szemerkélő eső is előfordulhat elszórtan.

– Hétfőn egy mediterrán ciklon érkezése valószínűsíthető nyugat, délnyugat felől. Ebben a térségben is borús idő várható kiadós esővel.

– Keddre – az átlagosnál jóval nagyobb bizonytalansággal, de – erős hidegfront érkezése valószínűsíthető. Az erős széllel beáramló hideg levegő hatására gyengülő havas eső, havazás is kialakulhat az északi országrészben, míg délen további jelentős eső a valószínűbb.

