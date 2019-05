Pénteken érkezik a hidegfront

Pénteken délelőtt a hidegfronttal érkezik a lehűlés Somogy megyébe.

Pénteken reggel még viharos délnyugati szél fúj, de a délelőtt folyamán hidegfront érkezik. Északnyugatira forduló, mérsékeltebb szél mellett erősen felhős, borongós időre és heves záporokra, zivatargócok kialakulására is számítani kell. Jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés. Este csökkenni kezd, majd éjjel felszakadozik a felhőzet, hajnaltól azonban újabb csapadékmező érkezése várható nyugat felől.

Orvosmeteorológia Pénteken északnyugat felől hidegfronti érkezik térségünkbe. A hidegfrontra érzékenyek körében görcsös panaszok jelentkezhetnek, általános lehet a fejfájás, a hasi-és izomgörcsök. A szív és keringési rendszer megbetegedéseivel küzdők vérnyomás-ingadozást, keringési panaszokat és gyakori rosszullétet tapasztalhatnak, amennyiben intenzív tünetek jelentkeznek, lehetőség szerint kerülje a fizikailag és szellemileg megterhelő tevékenységeket!

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel +11,

péntek délután +16,

szombat reggel +7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton markáns hidegfront alakítja időjárásunkat, mely erős lehűlést hoz. Délelőtt, keleten még változó, szakadozottabb felhőzet melletti időszakos napsütés, enyhébb idő várható, miközben nyugaton borongós időre és több hullámban érkező, kiadós esőkre, hideg időre kell számítani. Délután keleten is felhős, csapadékgócokkal tarkított időre van kilátás.

– Vasárnap erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos lökésekkel kísért északi szél mellett eleinte csökkenő, majd ismét növekvő felhőzet ígérkezik. Délelőtt csökken az eső valószínűsége, a nap is előbukkanhat néhol, majd délutántól ismét többfelé eleredhet az eső.

– Hétfőn is szeles, hideg napra van kilátás. Nyugat felől csökkenő felhőzet, de keleten még borongós idő, esők várhatóak.

– Kedden előreláthatólag naposabbra, szárazabbra fordul, kissé enyhül, de az évszakhoz képest még hűvös marad az idő.

– Szerdára erős, nyugaton viharos déli szél melletti hirtelen melegedés most a legvalószínűbb.